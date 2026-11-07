Sąd w Lahaurze w Pakistanie przyznał trzem krewnym podejrzanych tymczasową kaucję przed aresztowaniem w sprawie dotyczącej rzekomej internetowej sprzedaży fałszywych amerykańskich znaczków pocztowych o wartości 126 mln dolarów. Chodzi o Wasima Akrama, Aishę Akram i Samirę Anjum, którzy są w tej sprawie uznawani za współpodejrzanych.

Warunki tymczasowej kaucji

Jak informuje Dawn, sąd uwzględnił wniosek składających go osób i przyznał im tymczasową kaucję do 13 listopada. Sąd zobowiązał ich również do udziału w śledztwie przed kolejną rozprawą.

Adwokat Rana Luqman oświadczył, że jego klienci zostali bezpodstawnie włączeni do sprawy i nie byli związani z domniemanym przestępstwem.

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Stanowisko obrony

W odniesieniu do głównych podejrzanych, Faheema i Naeema Akrama, obrońca oświadczył, że oskarżenie nadal nie zgromadziło przeciwko nim konkretnych dowodów.

Według adwokata Faheem Akram pracował jako freelancer i otrzymywał płatności od zagranicznych klientów. Obrona twierdzi, że transakcje finansowe, na które powołuje się oskarżenie, były związane z jego działalnością zawodową.

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