Przegląd 100 badań naukowych wykazał, że susza związana ze zmianą klimatu może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się niektórych infekcji zależnych od wody. Gdy zbiorniki wodne płycieją lub wysychają, zwierzęta będące gospodarzami patogenów oraz chorobotwórcze mikroorganizmy gromadzą się przy nielicznych źródłach wody, co ułatwia przenoszenie chorób, informuje Mongabay.

Autorzy przeglądu, opublikowanego w czasopiśmie Trends in Ecology & Evolution, nazwali to zjawisko „paradoksem suszy i chorób”. Wcześniej uważano, że ograniczenie zasobów wodnych powinno automatycznie zmniejszać liczbę patogenów zależnych od wody. Jednak najwyższe ryzyko może pojawiać się na etapie pośrednim — gdy wody już brakuje, ale zbiornik wodny nie zniknął jeszcze całkowicie.

Dlaczego mniejsza ilość wody nie zawsze zmniejsza ryzyko

Naukowcy wyróżnili trzy mechanizmy określające reakcję chorób na suszę: zbliżanie się gospodarzy, zmiany jakości wody oraz całkowite znikanie zbiorników wodnych wraz z populacjami gospodarzy i patogenów. W uproszczonych ekosystemach wodnych może ubywać drapieżników i konkurentów komarów, a ilość składników odżywczych i szczątków organicznych może rosnąć. W takich warunkach małe stojące zbiorniki wodne mogą sprzyjać rozmnażaniu się komarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według materiału w 2025 roku susza objęła około 30% powierzchni lądowej planety — niemal dwukrotnie więcej niż w 2000 roku. Autorzy przeglądu zaznaczyli, że podobne mechanizmy opisano w przypadku wąglika, cholery, trypanosomozy, dengi, chorób krwotocznych, botulizmu ptaków i innych infekcji.

Przykłady kontroli ekologicznej

Jednym z przykładów wpływu zmienionej ekologii była sytuacja na rzece Senegal po budowie zapory Diama w 1986 roku. Zablokowała ona migrację miejscowych krewetek rzecznych Macrobrachium vollenhovenii, które zjadają ślimaki słodkowodne — żywicieli pośrednich pasożytów wywołujących schistosomatozę. Po ponownym wprowadzeniu krewetek do części rzeki liczebność zakażonych ślimaków spadła tam o 80%, a liczba infekcji — o około 18%.

Naukowcy zwrócili także uwagę na ważki: ich larwy żywią się w wodzie larwami komarów, a dorosłe osobniki mogą zjadać dziesiątki komarów dziennie. Metaanaliza z 2023 roku wykazała, że ważki i ważki równoskrzydłe mogą skutecznie kontrolować populacje komarów oraz przenoszenie takich chorób jak gorączka Zachodniego Nilu i zapalenie mózgu Saint Louis. Autorzy przeglądu uważają, że obserwowanie reakcji patogenów na suszę, szczepienia, kontrola wektorów i ochrona ekosystemów mogą pomóc prognozować wybuchy chorób zakaźnych.

Czytaj nas na