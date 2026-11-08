Izraelska linia lotnicza Israir prowadzi wstępne rozmowy w sprawie przejęcia swojego głównego lokalnego konkurenta, Arkia, informuje Jerusalem Post. Dyrektor generalny Israir Uri Sirkis napisał o tym pracownikom firmy w liście, z którym zapoznał się Reuters.

Israir i prywatna Arkia są drugą i trzecią co do wielkości izraelską linią lotniczą po narodowym przewoźniku El Al. Wartość rynkową Israir szacuje się na 144 mln dolarów. Od początku 2026 roku udział Israir wśród pasażerów lotniska Ben Guriona w pobliżu Tel Awiwu wynosi 12%, podczas gdy Arkia ma prawie 11%.

Plany Israir

Sirkis powiedział, że Israir aktywniej inwestowała w infrastrukturę, technologie i przyszły rozwój. W szczególności firma nabyła osiem samolotów, zawarła partnerstwa z hotelami i uzyskała udział w spółce działającej w sektorze kart kredytowych.

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Według niego Israir planuje do 2030 roku przewozić 3,5 mln pasażerów i dysponować flotą około 20 samolotów. Szef firmy uważa, że w przypadku zatwierdzenia transakcji połączona grupa będzie mogła konkurować z dużymi międzynarodowymi przewoźnikami pod względem ceny i jakości usług, a także oszczędzać na kosztach operacyjnych.

Sytuacja Arkia

Arkia oświadczyła, że nadal działa w zwykłym trybie, dostosowuje się do zmian i utrzymuje stabilność operacyjną. Lokalne media informowały o stracie firmy w wysokości 30 mln dolarów w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku, jednak Arkia podkreśliła, że jako prywatna firma nie publikuje wyników finansowych, dlatego dane te nie są oficjalne.

Właściciele Arkia, bracia Nakash, oświadczyli, że szukają rozwiązań, aby przezwyciężyć kryzys i odbudować firmę, zwracając uwagę na interesy pasażerów i pracowników. Obaj przewoźnicy tradycyjnie obsługiwali głównie loty krajowe i europejskie, lecz ostatnio zaczęli latać do Nowego Jorku. Arkia wykonuje także loty do Tajlandii i Wietnamu oraz planuje uruchomić loty na Filipiny w styczniu.

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