Израильская авиакомпания Israir ведет предварительные переговоры о приобретении своего основного местного конкурента Arkia, сообщает Jerusalem Post. Об этом генеральный директор Israir Ури Сиркис написал сотрудникам компании в письме, с которым ознакомилось Reuters.

Israir и частная Arkia являются второй и третьей по величине израильскими авиакомпаниями после флагманского перевозчика El Al. Рыночная стоимость Israir оценивается в 144 млн долларов. С начала 2026 года доля Israir среди пассажиров аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива составляет 12%, тогда как у Arkia — почти 11%.

Планы Israir

Сиркис заявил, что Israir активнее инвестировала в инфраструктуру, технологии и будущее развитие. В частности, компания приобрела восемь самолетов, заключила партнерства с отелями и получила долю в компании, работающей в сфере кредитных карт.

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По его словам, Israir планирует к 2030 году перевозить 3,5 млн пассажиров и иметь флот примерно из 20 самолетов. Глава компании считает, что в случае одобрения сделки объединенная группа сможет конкурировать с крупными международными перевозчиками по цене и качеству услуг, а также экономить на операционных расходах.

Состояние Arkia

Arkia заявила, что продолжает работать в обычном режиме, адаптируется к изменениям и поддерживает операционную стабильность. Местные СМИ сообщали об убытке компании в размере 30 млн долларов за первые три квартала 2026 года, однако Arkia подчеркнула, что как частная компания не публикует финансовые результаты, поэтому эти данные не являются официальными.

Владельцы Arkia, братья Накаш, заявили, что ищут решения для преодоления кризиса и восстановления компании, уделяя внимание интересам пассажиров и сотрудников. Оба перевозчика традиционно выполняли преимущественно внутренние и европейские рейсы, но в последнее время начали летать в Нью-Йорк. Arkia также выполняет рейсы в Таиланд и Вьетнам и планирует запустить рейсы на Филиппины в январе.

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