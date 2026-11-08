Israir веде попередні переговори про придбання Arkia — Jerusalem Post

Ізраїльська авіакомпанія Israir веде попередні переговори щодо придбання свого основного місцевого конкурента Arkia, повідомляє Jerusalem Post. Про це генеральний директор Israir Урі Сіркіс написав працівникам компанії в листі, з яким ознайомилося Reuters.

Israir і приватна Arkia є другою та третьою за розміром ізраїльськими авіакомпаніями після флагманського перевізника El Al. Ринкову вартість Israir оцінюють у 144 млн доларів. Частка Israir серед пасажирів аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва від початку 2026 року становить 12%, тоді як Arkia має майже 11%.

Плани Israir

Сіркіс заявив, що Israir активніше інвестувала в інфраструктуру, технології та майбутній розвиток. Зокрема, компанія придбала вісім літаків, уклала партнерства з готелями та отримала частку у компанії, що працює у сфері кредитних карток.

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За його словами, Israir планує до 2030 року перевозити 3,5 млн пасажирів і мати флот приблизно з 20 літаків. Очільник компанії вважає, що в разі схвалення угоди об'єднана група зможе конкурувати з великими міжнародними перевізниками за ціною та якістю послуг, а також заощаджувати на операційних витратах.

Стан Arkia

Arkia заявила, що продовжує працювати у звичайному режимі, адаптується до змін та підтримує операційну стабільність. Місцеві медіа повідомляли про збиток компанії у 30 млн доларів за перші три квартали 2026 року, однак Arkia наголосила, що як приватна компанія не публікує фінансових результатів, тому ці дані не є офіційними.

Власники Arkia, брати Накаш, заявили, що шукають рішення для подолання кризи та відновлення компанії, приділяючи увагу інтересам пасажирів і працівників. Обидва перевізники традиційно виконували переважно внутрішні та європейські рейси, але останнім часом почали літати до Нью-Йорка. Arkia також виконує рейси до Таїланду та В'єтнаму й планує запустити рейси до Філіппін у січні.

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