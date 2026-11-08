据《耶路撒冷邮报》报道，以色列航空公司Israir正就收购其主要本地竞争对手Arkia进行初步谈判。路透社看到的一封信显示，Israir首席执行官乌里·西尔基斯在信中向公司员工说明了这一情况。

Israir和私营的Arkia是以色列国家航空公司El Al之后规模第二和第三大的以色列航空公司。Israir的市值估计为1.44亿美元。自2026年初以来，Israir在特拉维夫附近本-古里安机场旅客中的份额为12%，而Arkia的份额接近11%。

Israir的计划

西尔基斯表示，Israir加大了对基础设施、技术和未来发展的投资。具体而言，该公司购买了8架飞机，与酒店建立了合作关系，并获得了一家从事信用卡业务公司的股份。

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他说，Israir计划到2030年运送350万名乘客，并拥有约20架飞机的机队。公司负责人认为，如果该交易获得批准，合并后的集团将能够在价格和服务质量方面与大型国际航空公司竞争，同时节省运营成本。

Arkia的状况

Arkia表示，公司继续正常运营，适应变化并保持运营稳定。当地媒体报道称，该公司在2026年前三个季度亏损3000万美元，但Arkia强调，作为一家私营公司，其不公布财务业绩，因此这些数据并非官方数据。

Arkia的所有者纳卡什兄弟表示，他们正在寻找克服危机和重振公司的解决方案，并关注乘客和员工的利益。两家航空公司传统上主要运营国内和欧洲航线，但最近开始飞往纽约。Arkia还运营飞往泰国和越南的航班，并计划于1月开通飞往菲律宾的航班。

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