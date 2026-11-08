W Izraelu, w rejonie Jerycha na Zachodnim Brzegu Jordanu, zatrzymano do przesłuchania zastępcę koordynatora bezpieczeństwa społeczności Na'aran. Doszło do tego po pojawieniu się nagrania wideo, na którym kieruje on broń w stronę izraelskich osadników. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Śledztwo w sprawie użycia broni

Policja wszczęła śledztwo na posterunku Doliny Jordanu w okręgu Judei i Samarii w związku z podejrzeniem nielegalnego użycia broni. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono na warunkach ograniczających.

Organy ścigania otrzymały dwa odrębne zgłoszenia dotyczące incydentu. W pierwszym podano, że zastępca koordynatora bezpieczeństwa skierował broń w stronę osadników i przedstawicieli sił bezpieczeństwa obecnych na miejscu. W drugim zgłoszeniu twierdzono, że na miejscu padły również strzały. Policja sprawdza te okoliczności: dotychczas nie ustalono, czy rzeczywiście padły strzały i co było powodem skierowania przez mężczyznę broni.

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Wydarzenia po zasiedleniu ośmiu domów

Incydent miał miejsce dzień po tym, jak ruch Nahala ogłosił przeprowadzkę żydowskich rodzin do ośmiu domów w rejonie Jerycha. Według ruchu domy zostały kupione za pełną wartość w ramach operacji, o której stało się wiadomo po zasiedleniu ich przez rodziny w środę. Operację wspierała i pomagała przeprowadzić Regionalna Rada Binjamin.

Osoby bliskie zatrzymanemu oświadczyły, że przybył on nie z własnej inicjatywy, lecz po zgłoszeniu zamieszek, i został skierowany wraz z zespołem szybkiego reagowania. Jednocześnie Siły Obronne Izraela poinformowały, że mężczyzna nie działał w ich imieniu, nie miał uprawnień ani odpowiedzialności za bezpieczeństwo w tej okolicy i był cywilem pełniącym funkcję związaną z bezpieczeństwem w innej społeczności.

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