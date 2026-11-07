Pakistan i Wielka Brytania podczas spotkania w Islamabadzie uzgodniły jak najszybsze zakończenie przygotowania memorandum o porozumieniu w dziedzinie przeciwdziałania narkotykom. Dokument ma zapewnić pełną współpracę między brytyjską Narodową Agencją ds. Przestępczości a Pakistańskimi Siłami Antynarkotykowymi.

Rozmowy w Islamabadzie

Minister spraw wewnętrznych Pakistanu Mohsin Naqvi przeprowadził rozmowy z brytyjskim ministrem stanu ds. bezpieczeństwa Danem Jarvisem, który odwiedził pakistańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W spotkaniu uczestniczył także pakistański minister stanu ds. wewnętrznych Talal Chaudhry.

Jak podaje The Express Tribune, strony przeprowadziły rozmowy na szczeblu delegacji dotyczące dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Postanowiły także w najbliższym czasie zwołać posiedzenie grupy roboczej utworzonej między ministerstwami spraw wewnętrznych obu krajów.

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Siedem obszarów współpracy

Przedstawiciele Pakistanu i Wielkiej Brytanii zgodzili się rozszerzać współpracę w siedmiu obszarach: walce z terroryzmem i nielegalnym handlem narkotykami, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości, kwestiach imigracyjnych, zarządzaniu danymi identyfikacyjnymi za pośrednictwem NADRA, działalności straży przybrzeżnej oraz programach szkoleniowych.

Dan Jarvis odnotował pracę pakistańskiej Federalnej Agencji Śledczej w zakresie zapobiegania nielegalnej imigracji. Nazwał cyberprzestępczość międzynarodowym wyzwaniem wymagającym skutecznej współpracy państw, a także uznał wysiłki Pakistanu w walce z terroryzmem.

Mohsin Naqvi oświadczył, że w ciągu ostatnich kilku lat udaremniono 330 przypadków związanych z próbami przemytu narkotyków do Wielkiej Brytanii.

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