Пакистан и Великобритания во время встречи в Исламабаде договорились как можно скорее завершить подготовку меморандума о взаимопонимании в сфере противодействия наркотикам. Документ должен обеспечить полноценное взаимодействие между Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании и Пакистанскими силами по борьбе с наркотиками.

Переговоры в Исламабаде

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви провел переговоры с британским государственным министром безопасности Дэном Джарвисом, который посетил Министерство внутренних дел Пакистана. Во встрече также участвовал государственный министр внутренних дел Пакистана Талал Чаудри.

Как сообщает The Express Tribune, стороны провели переговоры на уровне делегаций о двустороннем взаимодействии в сфере безопасности. Они также решили в ближайшее время созвать заседание рабочей группы, созданной между министерствами внутренних дел двух стран.

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Семь направлений сотрудничества

Представители Пакистана и Великобритании согласились расширять сотрудничество по семи направлениям: борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, противодействию киберпреступности, иммиграционным вопросам, управлению идентификационными данными через NADRA, работе береговой охраны и учебным программам.

Дэн Джарвис отметил работу Федерального агентства расследований Пакистана по предотвращению незаконной иммиграции. Он назвал киберпреступность международным вызовом, требующим эффективного сотрудничества государств, а также признал усилия Пакистана в борьбе с терроризмом.

Мохсин Накви заявил, что за последние несколько лет было сорвано 330 случаев, связанных с попытками контрабанды наркотиков в Великобританию.

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