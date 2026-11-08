Sędzia Sądu Najwyższego USA Sonia Sotomayor podczas wystąpienia w posiadłości Mount Vernon oświadczyła, że ma nadzieję na uchylenie orzeczenia sądu, które przyznało byłym prezydentom szeroki immunitet karny. Informuje o tym The Hill.

Orzeczenie o immunitecie prezydenckim

Sotomayor osobno wspomniała o decyzji Sądu Najwyższego, podjętej sześcioma głosami do trzech według podziału ideologicznego. Ustanowiła ona, że byli prezydenci mają co najmniej domniemany immunitet w odniesieniu do swoich działań służbowych.

Sędzia powiedziała, że często zgłasza zdanie odrębne wobec decyzji większości, i wyraziła nadzieję, że sąd ponownie rozpatrzy niektóre ze swoich orzeczeń. Według niej sprawa immunitetu prezydenckiego należy do tych, które chciałaby zobaczyć uchylone za swojego życia. W swoim zdaniu odrębnym przy wydaniu tego orzeczenia napisała, że postawiło ono prezydenta Donalda Trumpa i jego następców ponad prawem.

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Wystąpienie o edukacji obywatelskiej

Wystąpienie Sotomayor odbyło się w ramach wielodniowego wydarzenia w posiadłości George'a Washingtona, poświęconego 250. rocznicy Stanów Zjednoczonych. Mówiła głównie o znaczeniu edukacji obywatelskiej i wezwała obywateli do udziału w głosowaniu, podkreślając, że obojętność jest niedopuszczalna.

Po raz pierwszy publicznie skomentowała także tegoroczne wybory połówkowe, w których, według The Hill, Demokraci zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Sotomayor zwróciła uwagę na aktywny udział wyborców, nie komentując politycznych wyników głosowania.

Sędzia zasiada w radzie iCivics — organizacji edukacyjnej założonej przez nieżyjącą już sędzię Sandrę Day O'Connor. Powiedziała, że przywrócenie równowagi w kraju będzie wymagało wytrwałej pracy, wspominając o systemowych zmianach w praktyce sądowej w różnych dziedzinach prawa.

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