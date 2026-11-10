W Rumunii dostępność mieszkań w dekadzie do 2025 roku poprawiła się o 42,8% — to najlepszy wynik wśród państw Unii Europejskiej. Poinformował o tym Romania Insider, powołując się na dane Eurostatu.

Jak mierzono dostępność mieszkań

Wskaźnik opisany przez publikację odzwierciedla różnicę między zmianą cen mieszkań a zmianą dochodów gospodarstw domowych w przeliczeniu na jedną osobę. Jest on odwrotnie powiązany z dostępnością mieszkań: spadek wskaźnika oznacza, że mieszkania stają się bardziej dostępne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Romania Insider poprawa dostępności w Rumunii była napędzana przez wzrost dochodów. Chodzi konkretnie o relację między dynamiką cen mieszkań a dochodami gospodarstw domowych, a nie o odrębną zmianę cen.

Finlandia i Bułgaria

Po Rumunii pod względem poprawy dostępności mieszkań znalazły się Finlandia, gdzie wskaźnik spadł o 25,2%, oraz Bułgaria — o 16,2%. W Bułgarii, podobnie jak w Rumunii, lepszą dostępność mieszkań powiązano ze wzrostem dochodów. W Finlandii natomiast była ona skutkiem niższych cen mieszkań.

Czytaj nas na