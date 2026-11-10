Румыния стала лидером ЕС по улучшению доступности жилья — Romania Insider

В Румынии доступность жилья за десятилетие до 2025 года улучшилась на 42,8% — это лучший показатель среди государств Европейского Союза. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает Romania Insider.

Как измеряли доступность жилья

Показатель, описанный изданием, отражает разницу между изменением цен на жилье и изменением доходов домохозяйств в расчете на одного человека. Он обратно связан с доступностью жилья: снижение показателя означает, что жилье становится доступнее.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным Romania Insider, улучшение доступности в Румынии было обусловлено фактором доходов. Речь идет именно о соотношении динамики цен на жилье и доходов домохозяйств, а не об отдельном изменении цен.

Финляндия и Болгария

После Румынии по улучшению доступности жилья расположились Финляндия, где показатель снизился на 25,2%, и Болгария — на 16,2%. В Болгарии, как и в Румынии, лучшую доступность жилья связали с ростом доходов. В Финляндии, напротив, она стала следствием более низких цен на жилье.

Читай нас в