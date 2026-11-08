Egipt w sobotę wznowił działalność swojej ambasady w Trypolisie, stolicy Libii, po 12-letniej przerwie. Decyzja ta była krokiem w kierunku zbliżenia z administracją mającą siedzibę na zachodzie kraju, według Reutersa, opublikowanego przez Dawn.

Zmiana podejścia Kairu

Otwarcie placówki dyplomatycznej oznacza zmianę podejścia Kairu, który był jednym z najbardziej znaczących zwolenników wschodniego dowódcy wojskowego Chalify Haftara. Jest on rywalem rządu działającego w Trypolisie.

Egipt zamknął ambasadę w libijskiej stolicy w 2014 roku. Wówczas wiele zagranicznych misji dyplomatycznych zaprzestało działalności z powodu zaostrzenia konfliktu w kraju. W tym okresie w Libii ukształtowały się rywalizujące ośrodki władzy w Trypolisie i na wschodzie kraju.

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Oświadczenie ministra

Minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty podczas ceremonii otwarcia oświadczył, że historyczne znaczenie budynku ambasady odpowiada głębokim więziom ludzkim i kulturowym między Egiptem a Libią.

Libia znajduje się w kryzysie od obalenia Muammara Kaddafiego podczas wspieranego przez NATO powstania w 2011 roku. Na wschodzie kraju działają Libijska Armia Narodowa pod dowództwem Chalify Haftara, Izba Reprezentantów oraz rząd Osamy Hammada. Na zachodzie działają uznawany na arenie międzynarodowej Rząd Jedności Narodowej kierowany przez premiera Abd al-Hamida Dbeibę oraz Wysoka Rada Stanu w Trypolisie.

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