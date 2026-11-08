Египет в субботу возобновил работу своего посольства в Триполи, столице Ливии, после 12-летнего перерыва. Это решение стало шагом к сближению с администрацией, базирующейся на западе страны, согласно данным Reuters, опубликованным Dawn.

Изменение подхода Каира

Открытие дипломатического представительства означает изменение подхода Каира, который был одним из наиболее заметных сторонников восточного военного командующего Халифы Хафтара. Он является соперником правительства, работающего в Триполи.

Египет закрыл посольство в ливийской столице в 2014 году. Тогда из-за обострения конфликта в стране прекратили работу многие иностранные дипломатические миссии. В тот период в Ливии сформировались соперничающие органы власти в Триполи и на востоке страны.

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Заявление министра

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти во время церемонии открытия заявил, что историческое значение здания посольства соответствует глубоким человеческим и культурным связям между Египтом и Ливией.

Ливия находится в кризисе после свержения Муаммара Каддафи во время восстания 2011 года, поддержанного НАТО. На востоке страны действуют Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара, Палата представителей и правительство Усамы Хаммада. На западе работают международно признанное Правительство национального единства во главе с премьер-министром Абдельхамидом Дбейбой и Высший государственный совет в Триполи.

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