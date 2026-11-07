Wysoki Sąd w Nyamirze w Kenii uniewinnił czworo oskarżonych w sprawie zabójstwa Edwarda Moremy Nyagechiego i jego żony Grace Monginy Moremy. Sędzia Tripsisa Cherere Wamae orzekła, że oskarżenie nie przedstawiło wystarczających dowodów na udział oskarżonych w przestępstwie — informuje Nation Kenya.

Małżeństwo, które było naturalizowanymi obywatelami USA i mieszkało w Minneapolis, przebywało w Kenii w marcu 2023 roku. Ich ciała znaleziono 21 marca 2023 roku w ufortyfikowanym domu w Nyamakakoroto w hrabstwie Nyamira. Sąsiedzi weszli do domu, gdy para nie pojawiła się podczas swojej zwykłej porannej rutyny.

Oskarżenia w sprawie

Ezekiel Mogeni Migiro, Peris Ondaru, Dennis Ondaru Clement i Peter Njoroge Kiriku zostali oskarżeni o dwa zarzuty zabójstwa. Według oskarżenia atak był zaplanowany, a podejrzani mieli różne role. Prokuratura przedstawiła zeznania 17 świadków.

Wskazywała na domniemany motyw zemsty pierwszego oskarżonego, spory rodzinne i spadkowe, dane o lokalizacji telefonu komórkowego, operacje na urządzeniu, przelewy z kont mobilnych pieniędzy małżeństwa, nagrania z kamer banku oraz zabezpieczoną broń palną. Oskarżenie próbowało także udowodnić wspólny zamiar podejrzanych.

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Ustalenia sądu

Sędzia ustaliła, że małżeństwo zostało bezprawnie zabite z zamiarem, jednak oskarżenie nie udowodniło udziału w przestępstwie żadnego z czterech oskarżonych. Sąd uznał dowody dotyczące rozpoznania pierwszego oskarżonego za niewiarygodne, a dane o konfliktach rodzinnych i groźbach nie dowodziły udziału drugiego oskarżonego.

Jak stwierdził sąd, zapisy telefoniczne i zabezpieczona broń nie łączyły trzeciego oskarżonego z zabójstwem. Operacje na urządzeniu, przelewy pieniędzy i nagrania z bankomatu również nie pozwoliły wiarygodnie zidentyfikować czwartego oskarżonego jako uczestnika przestępstwa. Całokształt poszlak wzbudzał podejrzenia, ale nie tworzył nieprzerwanego łańcucha dowodzącego winy ponad uzasadnioną wątpliwość.

Prawnik rodziny Wilkins Ochochi oświadczył, że bliscy ofiar są rozczarowani decyzją. Według niego zamierzają kontaktować się z kenijskim Urzędem Dyrektora Prokuratury Publicznej w sprawie wniesienia apelacji.

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