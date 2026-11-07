肯尼亚尼亚米拉高等法院宣判爱德华·莫雷马·尼亚盖奇及其妻子格蕾丝·蒙吉娜·莫雷马遇害案的四名被告无罪。法官特里普西萨·切雷雷·瓦马埃裁定，控方未能提供足够证据证明被告参与犯罪，Nation Kenya报道。

这对夫妇是归化美国公民，居住在明尼阿波利斯，2023年3月在肯尼亚。他们的遗体于2023年3月21日在尼亚米拉县尼亚马卡科罗托的一所设防住宅内被发现。当这对夫妇未按平日的晨间安排出现时，邻居进入了住宅。

案件指控

埃泽基尔·莫盖尼·米吉罗、佩里斯·翁达鲁、丹尼斯·翁达鲁·克莱门特和彼得·恩乔罗盖·基里库被控两项谋杀罪。控方称，这次袭击经过预谋，涉案人员分工不同。检方提交了17名证人的证词。

控方援引第一名被告涉嫌存在报复动机、家庭及继承纠纷、手机定位数据、设备交易记录、从这对夫妇移动支付账户转出的款项、银行摄像头录像以及缴获的枪支。控方还试图证明涉案人员具有共同意图。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法院认定

法官认定，这对夫妇遭到非法且蓄意杀害，但控方未能证明四名被告中任何一人参与了犯罪。法院认为有关辨认第一名被告的证据不可靠，而有关家庭冲突和威胁的资料也不能证明第二名被告涉案。

法院认定，通话记录和缴获的武器未能将第三名被告与谋杀案联系起来。设备交易、资金转账和自动取款机录像同样无法可靠地确认第四名被告是犯罪参与者。间接证据整体引发了怀疑，但未形成能够排除合理怀疑证明有罪的完整证据链。

家属律师威尔金斯·奥乔奇表示，遇害者亲属对这一裁决感到失望。他说，他们打算就提出上诉一事与肯尼亚公共检察署署长办公室沟通。

关注我们在