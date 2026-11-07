Высокий суд в Ньямире, Кения, оправдал четырех обвиняемых по делу об убийстве Эдварда Моремы Ньягечи и его жены Грейс Монгины Моремы. Судья Трипсиса Черере Вамае постановила, что обвинение не представило достаточных доказательств причастности подсудимых к преступлению, сообщает Nation Kenya.

Супруги, которые были натурализованными гражданами США и проживали в Миннеаполисе, находились в Кении в марте 2023 года. Их тела нашли 21 марта 2023 года в укрепленном доме в Ньямакакорото, округ Ньямира. Соседи вошли в дом, когда пара не появилась во время своего обычного утреннего распорядка.

Обвинения по делу

Эзекиеля Могени Мигиро, Перис Ондару, Денниса Ондару Клемента и Питера Нджороге Кирику обвиняли по двум эпизодам убийства. По версии обвинения, нападение было спланированным, а фигуранты выполняли разные роли. Прокуратура представила показания 17 свидетелей.

Она ссылалась на предполагаемый мотив мести у первого обвиняемого, семейные и наследственные споры, данные о местонахождении мобильного телефона, операции с устройством, переводы со счетов мобильных денег супругов, записи камер банка и изъятое огнестрельное оружие. Обвинение также пыталось доказать общий умысел фигурантов.

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Выводы суда

Судья установила, что супруги были незаконно убиты с умыслом, однако обвинение не доказало участие в преступлении ни одного из четырех подсудимых. Свидетельства об опознании первого обвиняемого суд признал ненадежными, а данные о семейных конфликтах и угрозах не доказывали причастность второго.

Телефонные записи и изъятое оружие, по выводу суда, не связывали третьего обвиняемого с убийством. Операции с устройством, переводы средств и записи с банкомата также не позволили достоверно идентифицировать четвертого подсудимого как участника преступления. Совокупность косвенных доказательств вызывала подозрения, но не образовала непрерывной цепи, доказывающей вину вне разумных сомнений.

Адвокат семьи Уилкинс Очочи заявил, что близкие погибших разочарованы решением. По его словам, они намерены взаимодействовать с Управлением директора государственных обвинений Кении по вопросу подачи апелляции.

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