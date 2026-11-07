В Гватемале убили депутата и троих полицейских — Al Jazeera

Депутат Конгресса Хулио Портильо и трое сотрудников Национальной гражданской полиции погибли в результате вооруженного нападения в городе Рио-Ондо на востоке Гватемалы. Нападение произошло в департаменте Сакапа, который известен активностью наркоторговли.

Депутат умер после ранения

Портильо получил тяжелые ранения и сначала был доставлен в больницу. Позднее его смерть подтвердила партия «Национальное единство надежды» (UNE), к которой он принадлежал. О гибели депутата и полицейских сообщает Al Jazeera.

Президент Бернардо Аревало заявил, что трое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей. Он поручил силовым структурам сотрудничать с прокурорами, расследующими убийства.

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Следствие устанавливает обстоятельства

Власти не назвали мотив нападения и не сообщили, кто мог быть к нему причастен. По данным Al Jazeera, наркоторговлю в департаменте Сакапа контролирует группировка семьи Лоренсана, связанная с мексиканским картелем «Синалоа».

Портильо получил мандат в 2023 году от оппозиционной партии Cabal, а позднее перешел в UNE, которую возглавляет бывшая первая леди Сандра Торрес. Примерно за три недели до этого в столице Гватемалы был застрелен бывший антикоррупционный прокурор Хуан Франсиско Солорсано Фоппа. Правоохранители не установили связи между этими нападениями.

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