В Израиле Армия обороны Израиля и Архив оборонного ведомства при Министерстве обороны опубликовали документы к 70-летию Синайской кампании 1956 года, также известной как операция «Кадеш» или Суэцкий кризис. В материалах зафиксированы высказывания тогдашнего премьер-министра и министра обороны Давида Бен-Гуриона о секторе Газа и его предупреждения о потерях среди гражданского населения в будущих войнах, сообщает Jerusalem Post.

Позиция по сектору Газа

Во время заседания правительства 28 октября 1956 года, накануне операции «Кадеш», Бен-Гурион назвал сектор Газа проблемной целью и выразил пожелание, чтобы он «утонул в море». 4 апреля 1957 года, после вывода израильских сил из сектора Газа и Синайского полуострова, он повторил эти слова на конференции старших офицеров.

Бен-Гурион говорил о сложностях контроля над территорией при любой администрации — израильской, совместной с ООН или администрации ООН без Израиля. Египетское управление сектором он называл худшим вариантом, но отмечал, что длительное пребывание Израиля в Газе могло потребовать подавления террора и превысить возможности и жизненные потребности страны.

Бен-Гурион также выступал против аннексии сектора Газа, упоминая около 300 тысяч арабских жителей территории. Он предупреждал, что продолжение контроля над Газой могло бы навредить Израилю не только в военном, но и в моральном измерении.

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Предупреждение о будущей войне

В другом опубликованном документе Бен-Гурион призвал командование не переносить опыт Синайской кампании на возможный следующий конфликт. Он отмечал, что хотя израильским силам тогда удалось ограничить потери, это не означает, что так будет и впредь. По его словам, в будущей войне бомбардировкам могли подвергнуться Тель-Авив и Хайфа, а среди погибших могли быть не только военные, но и женщины и дети.

Среди материалов есть рукописная запись Шимона Переса, который в то время был генеральным директором Министерства обороны. Он написал, что Бен-Гурион считал: войны не решат проблему арабо-израильских отношений, поскольку победа в бою не обязательно будет означать последнюю битву.

Другие материалы архива

На специальном сайте также опубликованы документы об операции «Хонио», во время которой в ноябре 1956 года израильская команда спасла 65 евреев в египетском Порт-Саиде. Архив содержит более 4,5 тысячи фотографий, документов и карт, значительная часть которых ранее не была доступна публично. Среди них — материалы о деятельности израильских ВВС, нереализованный план атаки на египетские аэродромы, случайный удар по израильским войскам и атака на египетский эсминец «Ибрагим эль-Аваль».

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