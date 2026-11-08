W Izraelu Siły Obronne Izraela oraz Archiwum Ministerstwa Obrony przy resorcie obrony opublikowały dokumenty z okazji 70. rocznicy kampanii synajskiej z 1956 roku, znanej również jako operacja „Kadesz” lub kryzys sueski. Materiały zawierają wypowiedzi ówczesnego premiera i ministra obrony Dawida Ben-Guriona na temat Strefy Gazy oraz jego ostrzeżenia dotyczące ofiar cywilnych w przyszłych wojnach, informuje „Jerusalem Post”.

Stanowisko wobec Strefy Gazy

Podczas posiedzenia rządu 28 października 1956 roku, w przeddzień operacji „Kadesz”, Ben-Gurion nazwał Strefę Gazy problematycznym celem i wyraził życzenie, aby „utonęła w morzu”. 4 kwietnia 1957 roku, po wycofaniu izraelskich sił ze Strefy Gazy i Półwyspu Synaj, powtórzył te słowa na konferencji wyższych oficerów.

Ben-Gurion mówił o trudnościach z kontrolowaniem tego terytorium pod jakąkolwiek administracją — izraelską, wspólną z ONZ lub administracją ONZ bez Izraela. Egipskie zarządzanie Strefą uznawał za najgorszy wariant, ale zaznaczał, że długotrwała obecność Izraela w Gazie mogłaby wymagać tłumienia terroru i przekroczyć możliwości oraz żywotne potrzeby kraju.

Ben-Gurion sprzeciwiał się również aneksji Strefy Gazy, wspominając o około 300 tysiącach arabskich mieszkańców tego terytorium. Ostrzegał, że dalsza kontrola nad Gazą mogłaby zaszkodzić Izraelowi nie tylko pod względem wojskowym, ale także moralnym.

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Ostrzeżenie przed przyszłą wojną

W innym opublikowanym dokumencie Ben-Gurion wezwał dowództwo, aby nie przenosiło doświadczeń kampanii synajskiej na ewentualny kolejny konflikt. Zaznaczał, że choć izraelskim siłom udało się wówczas ograniczyć straty, nie oznacza to, że w przyszłości będzie podobnie. Według niego w przyszłej wojnie bombardowane mogłyby zostać Tel Awiw i Hajfa, a wśród zabitych mogliby znaleźć się nie tylko wojskowi, lecz także kobiety i dzieci.

Wśród materiałów znajduje się odręczna notatka Szimona Peresa, który w tamtym czasie był dyrektorem generalnym Ministerstwa Obrony. Napisał on, że Ben-Gurion uważał, iż wojny nie rozwiążą problemu stosunków arabsko-izraelskich, ponieważ zwycięstwo w bitwie nie musi oznaczać ostatniej bitwy.

Inne materiały archiwalne

Na specjalnej stronie opublikowano również dokumenty dotyczące operacji „Honio”, podczas której w listopadzie 1956 roku izraelski zespół uratował 65 Żydów w egipskim Port Saidzie. Archiwum zawiera ponad 4,5 tysiąca fotografii, dokumentów i map, z których znaczna część nie była wcześniej publicznie dostępna. Wśród nich są materiały o działalności izraelskich sił powietrznych, niezrealizowanym planie ataku na egipskie lotniska, przypadkowym uderzeniu w izraelskie wojska oraz ataku na egipski niszczyciel „Ibrahim el-Awal”.

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