以色列公布本-古里安谈及加沙的文件——《耶路撒冷邮报》

以色列国防军和国防部下属的国防档案馆公布了文件，以纪念1956年西奈战役70周年。该战役也被称为“卡代什行动”或苏伊士危机。这些材料记录了时任总理兼国防部长大卫·本-古里安关于加沙地带的言论，以及他对未来战争中平民伤亡的警告，《耶路撒冷邮报》报道。

对加沙地带的立场

1956年10月28日，在“卡代什行动”前夕的政府会议上，本-古里安称加沙地带是一个棘手的目标，并希望它“沉入海中”。1957年4月4日，以色列军队撤出加沙地带和西奈半岛后，他在一次高级军官会议上重复了这番话。

本-古里安谈及在任何管理形式下控制该地区的困难——无论是以色列管理、与联合国共同管理，还是没有以色列参与的联合国管理。他称埃及对该地带的管理是最糟糕的选择，但指出，以色列长期留在加沙可能需要镇压恐怖主义，并会超出该国的能力和切身需要。

本-古里安也反对吞并加沙地带，并提到当地约有30万阿拉伯居民。他警告说，继续控制加沙可能不仅会在军事层面，也会在道德层面损害以色列。

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对未来战争的警告

在另一份公布的文件中，本-古里安呼吁指挥部不要将西奈战役的经验套用于可能发生的下一场冲突。他指出，尽管以色列军队当时成功限制了损失，但这并不意味着未来也会如此。根据他的说法，在未来的战争中，特拉维夫和海法可能遭到轰炸，遇难者可能不仅有军人，也有妇女和儿童。

材料中还有一份希蒙·佩雷斯的手写记录，他当时担任国防部总司长。他写道，本-古里安认为，战争不会解决阿以关系问题，因为战斗中的胜利不一定意味着最后一战。

档案中的其他材料

该专题网站还公布了有关“霍尼奥行动”的文件。1956年11月，以色列小组在埃及塞得港营救了65名犹太人。档案包含超过4500张照片、文件和地图，其中很大一部分此前未向公众开放。其中包括关于以色列空军活动的材料、攻击埃及机场的未实施计划、对以色列军队的意外打击，以及对埃及驱逐舰“易卜拉欣·埃尔-阿瓦尔”的袭击。

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