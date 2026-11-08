В национальном парке Бейт-Альфа на севере Израиля около 20 специалистов Управления природы и парков Израиля провели консервацию мозаичного пола древней синагоги, которому примерно 1500 лет. Работы координировало подразделение археологии и наследия ведомства, сообщает Jerusalem Post.

Очистка и укрепление мозаики

Консерваторы очистили поверхность мозаики, стабилизировали расшатавшиеся камешки и укрепили уязвимые участки. Промежутки между элементами заполнили связующими материалами, совместимыми с оригинальными материалами пола. Эта техника называется репойнтингом — заполнением швов.

До и после завершения работ специалисты зафиксировали состояние мозаики. Документация станет частью постоянного мониторинга ее сохранности и поможет планировать дальнейшее обслуживание памятника.

Памятник византийской эпохи

Синагога в Бейт-Альфе была построена в конце V века, в византийский период. Мозаичный пол в 1928 году открыл археолог Элеазар Липа Сукеник из Еврейского университета в Иерусалиме.

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Пол состоит из трех цветных панелей с изображениями Ковчега Завета, зодиака и библейской сцены связывания Исаака. В центральной композиции двенадцать знаков зодиака, подписанных на иврите, окружают греческого бога солнца Гелиоса на колеснице. В углах квадратной рамки размещены женские фигуры, символизирующие четыре времени года.

Надписи мастеров

Арамейская надпись, правая часть которой преимущественно утрачена, указывает, что пол был создан во время правления Юстиниана, вероятно, императора Юстиниана I, правившего в 527–565 годах. Другая надпись на греческом языке называет авторов мозаики — Мариануса и его сына Ханину. Их имена также упомянуты в надписи в синагоге Бейт-Шеана, что может свидетельствовать о расположении их мастерской там.

По словам директора подразделения археологии и наследия Управления природы и парков Израиля Орит Бортник, мозаика состоит из более чем 800 тысяч мелких камней, которые вместе рассказывают о жителях этого места и мастерах, создавших композицию.

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