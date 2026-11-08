W Parku Narodowym Bet Alfa na północy Izraela około 20 specjalistów Izraelskiego Urzędu Przyrody i Parków przeprowadziło konserwację mozaikowej posadzki starożytnej synagogi, mającej około 1500 lat. Prace koordynował dział archeologii i dziedzictwa urzędu, podaje „Jerusalem Post”.

Czyszczenie i wzmacnianie mozaiki

Konserwatorzy oczyścili powierzchnię mozaiki, ustabilizowali poluzowane kostki i wzmocnili wrażliwe obszary. Szczeliny między elementami wypełniono materiałami wiążącymi zgodnymi z oryginalnymi materiałami posadzki. Technika ta nosi nazwę repointingu — wypełniania spoin.

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac specjaliści udokumentowali stan mozaiki. Dokumentacja stanie się częścią stałego monitorowania jej zachowania i pomoże planować dalsze utrzymanie zabytku.

Zabytek z epoki bizantyjskiej

Synagoga w Bet Alfa została zbudowana pod koniec V wieku, w okresie bizantyjskim. Mozaikową posadzkę odkrył w 1928 roku archeolog Eleazar Lipa Sukenik z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

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Posadzka składa się z trzech barwnych paneli przedstawiających Arkę Przymierza, zodiak oraz biblijną scenę związania Izaaka. W centralnej kompozycji dwanaście znaków zodiaku, opisanych po hebrajsku, otacza greckiego boga słońca Heliosa w rydwanie. W narożnikach kwadratowej ramy umieszczono kobiece postacie symbolizujące cztery pory roku.

Inskrypcje mistrzów

Aramejska inskrypcja, której prawa część w dużej mierze zaginęła, wskazuje, że posadzkę wykonano za panowania Justyniana, prawdopodobnie cesarza Justyniana I, który rządził w latach 527–565. Inna inskrypcja w języku greckim wymienia twórców mozaiki — Marianusa i jego syna Haninę. Ich imiona wspomniano również w inskrypcji w synagodze w Bet Szean, co może wskazywać, że znajdował się tam ich warsztat.

Według Orit Bortnik, dyrektorki działu archeologii i dziedzictwa Izraelskiego Urzędu Przyrody i Parków, mozaika składa się z ponad 800 tysięcy drobnych kamieni, które razem opowiadają o mieszkańcach tego miejsca i mistrzach, którzy stworzyli kompozycję.

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