在以色列北部的贝特阿尔法国家公园，以色列自然与公园管理局约20名专家对一座约有1500年历史的古代犹太教堂马赛克地面进行了保护修复。该局考古与遗产部门协调了这项工作，《耶路撒冷邮报》报道。

清洁和加固马赛克

保护人员清洁了马赛克表面，稳定松动的小石块，并加固脆弱区域。元素之间的缝隙被填入与地面原始材料相容的黏结材料。这项技术称为重新勾缝，即填补接缝。

在工作开始前和完成后，专家记录了马赛克的状况。这些文档将成为对其保存状况进行持续监测的一部分，并有助于规划该古迹的后续维护工作。

拜占庭时代的古迹

贝特阿尔法的这座犹太教堂建于5世纪末的拜占庭时期。该马赛克地面于1928年由耶路撒冷希伯来大学考古学家埃利埃泽尔·利帕·苏克尼克发现。

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地面由三块彩色面板组成，描绘了约柜、黄道十二宫以及《圣经》中以撒被捆绑的场景。在中央构图中，十二个标有希伯来文的黄道星座环绕着驾驭战车的希腊太阳神赫利俄斯。方形框架的四个角落安置了象征四季的女性形象。

工匠的铭文

一则阿拉姆语铭文的右半部分大多已经遗失，表明这块地面是在查士丁尼统治期间制作的，可能是527年至565年在位的查士丁尼一世皇帝。另一则希腊语铭文列出了马赛克的创作者——马里亚努斯及其儿子哈尼纳。他们的名字也出现在贝特谢安犹太教堂的一则铭文中，这可能表明他们的作坊位于那里。

以色列自然与公园管理局考古与遗产部门主任奥里特·博尔特尼克表示，这幅马赛克由超过80万块小石块组成，它们共同讲述了这里的居民以及创作该构图的工匠的故事。

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