W Gwatemali zabito deputowanego i trzech policjantów — Al Jazeera

Deputowany do Kongresu Julio Portillo i trzech funkcjonariuszy Narodowej Policji Cywilnej zginęło w wyniku zbrojnego ataku w mieście Río Hondo we wschodniej Gwatemali. Do ataku doszło w departamencie Zacapa, znanym z działalności związanej z handlem narkotykami.

Deputowany zmarł po odniesieniu ran

Portillo odniósł ciężkie obrażenia i początkowo został przewieziony do szpitala. Jego śmierć później potwierdziła partia Narodowa Jedność Nadziei (UNE), do której należał. O śmierci deputowanego i policjantów informuje Al Jazeera.

Prezydent Bernardo Arévalo oświadczył, że trzej policjanci zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych. Polecił służbom bezpieczeństwa współpracować z prokuratorami prowadzącymi śledztwo w sprawie zabójstw.

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Śledczy ustalają okoliczności

Władze nie podały motywu ataku ani nie poinformowały, kto mógł być w niego zamieszany. Według Al Jazeery handel narkotykami w departamencie Zacapa kontroluje grupa rodziny Lorenzana, powiązana z meksykańskim kartelem Sinaloa.

Portillo zdobył mandat w 2023 roku z ramienia opozycyjnej partii Cabal, a później przeszedł do UNE, której przewodzi była pierwsza dama Sandra Torres. Około trzy tygodnie wcześniej w stolicy Gwatemali zastrzelono byłego prokuratora antykorupcyjnego Juana Francisco Solórzano Foppę. Organy ścigania nie ustaliły związku między tymi atakami.

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