В Бразилии проект федерального бюджета на 2027 год предусматривает индивидуальные лимиты бюджетных поправок до 79,1 млн реалов для каждого сенатора и до 43 млн реалов для каждого депутата. Всего на индивидуальные поправки планируют направить 28,5 млрд реалов, сообщает The Rio Times.

Лимиты для Конгресса

В Палате депутатов Бразилии насчитывается 513 членов, а в Сенате — 81. Согласно проекту, каждый депутат сможет предложить расходы в пределах установленного лимита, как и каждый сенатор. Речь идет о так называемых парламентских поправках к бюджету, которые могут направляться, в частности, на финансирование местных проектов — медицинских учреждений или дорожной инфраструктуры.

Не менее половины средств по индивидуальным поправкам должны быть направлены на здравоохранение. После утверждения такие расходы правительство обязано осуществить.

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Общий объем обязательных расходов

Правительство передало проект бюджета в Конгресс 31 августа 2026 года. Общий объем обязательных парламентских поправок в документе составляет 44,8 млрд реалов. Помимо 28,5 млрд реалов для индивидуальных поправок, еще 16,3 млрд реалов предусмотрено на поправки делегаций штатов.

Совместная техническая записка бюджетных консультантов Палаты депутатов и Сената указывает, что резерв на индивидуальные поправки на 89,4 млн реалов меньше установленного законом лимита. Это объясняется тем, что правительство использовало в качестве базы утвержденный объем расходов на 2026 год. Резерв для поправок парламентских комитетов в проекте не заложен.

Рассмотрение бюджета

Проект также предусматривает первичный профицит в размере 18,6 млрд реалов, или 0,13% валового внутреннего продукта. Члены Конгресса, которые не были переизбраны или не баллотировались на выборах 4 октября, сохранят полномочия до начала работы нового состава парламента 1 февраля 2027 года.

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