W Brazylii projekt budżetu federalnego na 2027 rok przewiduje indywidualne limity poprawek budżetowych do 79,1 mln reali dla każdego senatora oraz do 43 mln reali dla każdego deputowanego. Łącznie na indywidualne poprawki planuje się przeznaczyć 28,5 mld reali, informuje The Rio Times.

Limity dla Kongresu

Izba Deputowanych Brazylii liczy 513 członków, a Senat — 81. Zgodnie z projektem każdy deputowany będzie mógł zaproponować wydatki w granicach ustalonego limitu, podobnie jak każdy senator. Chodzi o tak zwane parlamentarne poprawki do budżetu, które mogą być kierowane między innymi na finansowanie lokalnych projektów, takich jak placówki medyczne lub infrastruktura drogowa.

Co najmniej połowa środków w ramach indywidualnych poprawek musi zostać przeznaczona na ochronę zdrowia. Po zatwierdzeniu rząd musi zrealizować takie wydatki.

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Łączna kwota obowiązkowych wydatków

Rząd przekazał projekt budżetu Kongresowi 31 sierpnia 2026 roku. Łączna kwota obowiązkowych poprawek parlamentarnych w dokumencie wynosi 44,8 mld reali. Oprócz 28,5 mld reali na indywidualne poprawki, kolejne 16,3 mld reali przewidziano na poprawki delegacji stanowych.

Wspólna nota techniczna doradców budżetowych Izby Deputowanych i Senatu wskazuje, że rezerwa na indywidualne poprawki jest o 89,4 mln reali niższa od limitu określonego ustawą. Wyjaśnia się to tym, że rząd wykorzystał jako podstawę zatwierdzoną kwotę wydatków na 2026 rok. W projekcie nie uwzględniono rezerwy na poprawki komisji parlamentarnych.

Rozpatrzenie budżetu

Projekt przewiduje również nadwyżkę pierwotną w wysokości 18,6 mld reali, czyli 0,13% produktu krajowego brutto. Członkowie Kongresu, którzy nie zostali ponownie wybrani lub nie kandydowali w wyborach 4 października, zachowają mandaty do rozpoczęcia pracy przez nowy skład parlamentu 1 lutego 2027 roku.

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