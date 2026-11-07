巴西2027年联邦预算草案规定，每名参议员的个人预算修正案额度最高为7910万雷亚尔，每名众议员最高为4300万雷亚尔。据《里约时报》报道，计划共为个人修正案拨付285亿雷亚尔。

国会额度

巴西众议院有513名议员，参议院有81名议员。根据该草案，每名众议员都可在规定额度内提出支出建议，每名参议员亦然。这些是所谓的议会预算修正案，可用于资助地方项目，包括医疗机构或道路基础设施。

个人修正案资金中至少一半必须用于医疗卫生。此类支出一经批准，政府必须执行。

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强制性支出总额

政府于2026年8月31日将预算草案提交国会。文件中强制性议会修正案的总额为448亿雷亚尔。除个人修正案的285亿雷亚尔外，另有163亿雷亚尔用于各州代表团的修正案。

众议院和参议院预算顾问的联合技术说明指出，个人修正案储备金比法律规定的限额低8940万雷亚尔。其原因是政府以获批的2026年支出额度作为基数。草案中未为议会委员会修正案预留资金。

预算审议

该草案还规定了186亿雷亚尔的基本盈余，相当于国内生产总值的0.13%。未能连任或未参加10月4日选举的国会议员，将保留其职权，直至新一届议会于2027年2月1日开始工作。

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