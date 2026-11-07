Trzy objęte sankcjami tankowce powiązane z Iranem oraz irański statek rybacki manewrowały w październiku w pobliżu głównych podmorskich kabli internetowych w Zatoce Omańskiej, niedaleko Cieśniny Ormuz. Jak podaje Ars Technica, powołując się na Financial Times, ich ruchy śledziła firma wywiadu morskiego Windward, wykorzystując dane o ruchu jednostek i zdjęcia satelitarne.

Manewry nad trasami kablowymi

Według Windward jednostki zwalniały, poruszały się po okręgach w pobliżu kilku tras kablowych, a niektóre z nich wyłączały transpondery automatycznego systemu identyfikacji AIS. System ten zwykle przekazuje dane o położeniu statku i inne informacje.

Firma poinformowała Financial Times, że takie zachowanie może wskazywać na mapowanie tras kabli albo możliwe rozmieszczanie ładunków lub min w okresach, gdy jednostki nie przekazywały sygnału AIS. We wpisie z 26 października Windward podał przykłady dwóch objętych sankcjami tankowców powiązanych z Iranem: przez kilka dni dryfowały one bez przyczyny handlowej bezpośrednio nad regionalnymi korytarzami kablowymi. Żadna z tych jednostek nie przewoziła ładunku handlowego.

Znaczenie Cieśniny Ormuz

Przez Cieśninę Ormuz przebiega sześć aktywnych kabli łączących Bliski Wschód z Europą, Afryką i Azją. Kolejne dwa kable mają w regionie odcinki w budowie. Irak, Kuwejt, Bahrajn i Katar są całkowicie zależne od połączeń telekomunikacyjnych poprowadzonych przez tę cieśninę. Przez Zatokę Perską i Cieśninę Ormuz przechodzi także jedna trzecia indyjskiego ruchu internetowego w kierunku zachodnim.

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Wśród kabli, których odcinki są budowane w regionie, znajduje się 2Africa, należący do konsorcjum technologicznego z udziałem amerykańskiej firmy Meta. Jednostki powiązane z Iranem znajdowały się w pobliżu jednego z głównych korytarzy kablowych tego projektu.

Groźby ataków na infrastrukturę

Przedstawiciele i dowódcy irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej wcześniej ostrzegali przed możliwością ataków na podmorskie kable w Cieśninie Ormuz w przypadku nowej eskalacji amerykańskich uderzeń wojskowych. 20 października rzecznik KSRI oświadczył, że przez cieśninę przebiega siedem głównych kabli wspierających globalne funkcjonowanie internetu i komercyjną transmisję danych.

Wojna w regionie już wpłynęła na układanie i naprawę kabli: wyspecjalizowane jednostki nie mogły tam bezpiecznie pracować od jej początku. W rezultacie projekt 2Africa wstrzymał planowaną rozbudowę, a amerykańskie firmy technologiczne i państwa Zatoki Perskiej przyspieszyły poszukiwanie alternatywnych tras omijających Cieśninę Ormuz.

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