Windward зафіксувала пов’язані з Іраном танкери біля підводних кабелів — Ars Technica

Три підсанкційні танкери, пов’язані з Іраном, та іранське рибальське судно в жовтні маневрували поблизу великих підводних інтернет-кабелів у затоці Оман, неподалік Ормузької протоки. Як повідомляє Ars Technica, за даними Financial Times, їхні переміщення відстежила компанія морської розвідки Windward, використовуючи дані про рух суден і супутникові знімки.

Маневри над кабельними маршрутами

За даними Windward, судна сповільнювалися, рухалися колами біля кількох кабельних маршрутів, а деякі з них вимикали транспондери автоматичної ідентифікаційної системи AIS. Ця система зазвичай передає дані про місцезнаходження судна та іншу інформацію.

У компанії заявили Financial Times, що така поведінка може свідчити про картографування маршрутів кабелів або можливе встановлення зарядів чи мін у періоди, коли судна не передавали сигнал AIS. У дописі від 26 жовтня Windward навела приклади двох підсанкційних танкерів, пов’язаних з Іраном: вони кілька днів дрейфували без комерційної причини безпосередньо над регіональними кабельними коридорами. Обидва судна не перевозили комерційного вантажу.

Значення Ормузької протоки

Через Ормузьку протоку проходять шість активних кабелів, що з’єднують Близький Схід з Європою, Африкою та Азією. Ще два кабелі мають ділянки, що будуються в регіоні. Ірак, Кувейт, Бахрейн і Катар цілком залежать від телекомунікаційних з’єднань, прокладених через цю протоку. Через Перську затоку й Ормузьку протоку також проходить третина інтернет-трафіку Індії у західному напрямку.

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Серед кабелів, ділянки яких будують у регіоні, є 2Africa, що належить технологічному консорціуму за участю американської Meta. Пов’язані з Іраном судна перебували поблизу одного з основних кабельних коридорів цього проєкту.

Погрози атакувати інфраструктуру

Представники та командири Корпусу вартових ісламської революції Ірану раніше попереджали про можливість атак на підводні кабелі в Ормузькій протоці у разі нового посилення американських військових ударів. 20 жовтня речник КВІР заявив, що через протоку проходять сім великих кабелів, які підтримують глобальну роботу інтернету та комерційну передачу даних.

Війна у регіоні вже вплинула на прокладання та ремонт кабелів: спеціалізовані судна не могли безпечно працювати там від її початку. Через це проєкт 2Africa призупинив заплановане розширення, а американські технологічні компанії та країни Перської затоки прискорили пошук альтернативних маршрутів, що оминають Ормузьку протоку.

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