10月，三艘受制裁、与伊朗有关的油轮和一艘伊朗渔船在阿曼湾、靠近霍尔木兹海峡的大型海底互联网电缆附近机动航行。据Ars Technica报道，援引英国《金融时报》的消息，海事情报公司Windward通过船舶动态数据和卫星图像追踪了它们的活动。

在电缆路线上方机动

Windward表示，这些船只减速，在多条电缆路线附近绕圈航行，其中一些关闭了自动识别系统AIS的应答器。该系统通常传输船只位置数据及其他信息。

该公司向英国《金融时报》表示，这种行为可能表明其在绘制电缆路线图，或者可能在船只未发送AIS信号期间布设炸药或水雷。在10月26日的一篇帖文中，Windward列举了两艘受制裁、与伊朗有关的油轮的例子：它们在没有商业原因的情况下，直接在区域电缆走廊上方漂流数日。两艘船都未运载商业货物。

霍尔木兹海峡的重要性

六条连接中东与欧洲、非洲和亚洲的在用电缆穿过霍尔木兹海峡。另有两条电缆在该地区有正在建设的路段。伊拉克、科威特、巴林和卡塔尔完全依赖经由该海峡铺设的电信连接。印度向西方向的三分之一互联网流量也经由波斯湾和霍尔木兹海峡。

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在该地区建设路段的电缆包括2Africa，该项目属于一个有美国Meta公司参与的科技联盟。与伊朗有关的船只曾出现在该项目一条主要电缆走廊附近。

威胁攻击基础设施

伊朗伊斯兰革命卫队的代表和指挥官此前警告称，若美国军事打击再次升级，霍尔木兹海峡的海底电缆可能遭到攻击。10月20日，伊斯兰革命卫队一名发言人表示，有七条大型电缆穿过该海峡，支撑着互联网的全球运作和商业数据传输。

该地区的战争已经影响电缆铺设和维修：自战争开始以来，专业船只无法在那里安全作业。因此，2Africa项目暂停了计划中的扩建，美国科技公司和波斯湾国家则加快寻找绕过霍尔木兹海峡的替代路线。

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