Три находящихся под санкциями танкера, связанных с Ираном, и иранское рыболовное судно в октябре маневрировали вблизи крупных подводных интернет-кабелей в Оманском заливе, неподалеку от Ормузского пролива. Как сообщает Ars Technica со ссылкой на Financial Times, их перемещения отслеживала компания морской разведки Windward, используя данные о движении судов и спутниковые снимки.

Маневры над кабельными маршрутами

По данным Windward, суда замедлялись, двигались по кругу у нескольких кабельных маршрутов, а некоторые из них отключали транспондеры автоматической идентификационной системы AIS. Эта система обычно передает данные о местоположении судна и другую информацию.

В компании сообщили Financial Times, что такое поведение может указывать на картографирование маршрутов кабелей или возможную установку зарядов либо мин в периоды, когда суда не передавали сигнал AIS. В публикации от 26 октября Windward привела примеры двух находящихся под санкциями танкеров, связанных с Ираном: они несколько дней дрейфовали без коммерческой причины непосредственно над региональными кабельными коридорами. Оба судна не перевозили коммерческий груз.

Значение Ормузского пролива

Через Ормузский пролив проходят шесть действующих кабелей, соединяющих Ближний Восток с Европой, Африкой и Азией. Еще два кабеля имеют участки, строящиеся в регионе. Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар полностью зависят от телекоммуникационных соединений, проложенных через этот пролив. Через Персидский залив и Ормузский пролив также проходит треть интернет-трафика Индии в западном направлении.

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Среди кабелей, участки которых строятся в регионе, есть 2Africa, принадлежащий технологическому консорциуму с участием американской компании Meta. Связанные с Ираном суда находились вблизи одного из основных кабельных коридоров этого проекта.

Угрозы атаковать инфраструктуру

Представители и командиры иранского Корпуса стражей исламской революции ранее предупреждали о возможности атак на подводные кабели в Ормузском проливе в случае новой эскалации американских военных ударов. 20 октября представитель КСИР заявил, что через пролив проходят семь крупных кабелей, поддерживающих глобальную работу интернета и коммерческую передачу данных.

Война в регионе уже повлияла на прокладку и ремонт кабелей: специализированные суда не могли безопасно работать там с ее начала. Из-за этого проект 2Africa приостановил запланированное расширение, а американские технологические компании и страны Персидского залива ускорили поиск альтернативных маршрутов в обход Ормузского пролива.

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