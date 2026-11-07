Hibernian pokonał Aberdeen 4:0 — Sky Sports News

W Szkocji Hibernian rozgromił na wyjeździe Aberdeen 4:0 w meczu Premiership, który odbył się 7 listopada na stadionie Pittodrie. Według Sky Sports, po porażce kibice gospodarzy wyrazili niezadowolenie z głównego trenera zespołu, Stephena Robinsona.

Dzięki zwycięstwu Hibernian opuścił ostatnie miejsce w tabeli i wyprzedził Aberdeen różnicą bramek. Dla Aberdeen ta porażka była piątą w sześciu ostatnich meczach ligowych.

Gole po przerwie

Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek, choć Aberdeen miało kilka okazji do otwarcia wyniku. Jack Milne trafił w poprzeczkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a bramkarz Hibernianu Raphael Sallinger obronił strzały rywali.

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W 57. minucie były piłkarz Aberdeen Jamie McGrath wyprowadził gości na prowadzenie dalekim strzałem lewą nogą. Piłka po jego uderzeniu spoza pola karnego wpadła w górny róg bramki Mariusa Müllera.

Rozgromienie w końcówce

W 79. minucie Callum Wright podwoił przewagę Hibernianu. Pod koniec meczu goście zdobyli jeszcze dwie bramki: Nicky Cadden trafił w 87. minucie, a Thibault Klidje ustalił wynik w doliczonym czasie gry.

Wcześniej zespoły różnie rozegrały półfinały Pucharu Premier Sports: Hibernian pokonał Hearts 2:1, odrabiając straty w meczu z edynburskim rywalem, podczas gdy Aberdeen poniosło późną porażkę z Rangers.

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