«Хиберниан» победил «Абердин» 4:0 — Sky Sports News

В Шотландии «Хиберниан» на выезде разгромил «Абердин» со счётом 4:0 в матче Премьер-лиги, который состоялся 7 ноября на стадионе «Питтодри». По данным Sky Sports, после поражения болельщики хозяев выразили недовольство главным тренером команды Стивеном Робинсоном.

Благодаря победе «Хиберниан» покинул последнее место в турнирной таблице и опередил «Абердин» по разнице мячей. Для «Абердина» эта неудача стала пятой в шести последних матчах чемпионата.

Голы после перерыва

Первый тайм завершился без забитых мячей, хотя «Абердин» имел несколько возможностей открыть счёт. Джек Милн попал в перекладину после подачи с углового, а вратарь «Хиберниана» Рафаэль Саллингер парировал удары соперников.

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На 57-й минуте бывший футболист «Абердина» Джейми Макграт вывел гостей вперёд дальним ударом левой ногой. Мяч после его удара из-за пределов штрафной площади влетел в верхний угол ворот Мариуса Мюллера.

Разгром в концовке

На 79-й минуте Каллум Райт удвоил преимущество «Хиберниана». В конце игры гости забили ещё дважды: Ники Кадден отличился на 87-й минуте, а Тибо Клиридже установил окончательный счёт уже в компенсированное время.

До этого команды по-разному провели полуфиналы Кубка Премьер Спортс: «Хиберниан» победил «Хартс» 2:1, отыгравшись в матче с эдинбургским соперником, тогда как «Абердин» потерпел позднее поражение от «Рейнджерс».

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