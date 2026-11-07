Lufthansa Group do 30 listopada nie pozwoli załogom pozostawać na noc w Izraelu między lotami do i z lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na N12, decyzja jest związana z zagrożeniem możliwą wojną z Iranem.

Zmiany w rozkładzie

Do Lufthansa Group należą Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i ITA Airways. Grupa oświadczyła, że nowe zasady będą wymagały korekt rozkładu i mogą doprowadzić do odwołania niektórych lotów.

Według N12 poranne loty Lufthansy i SWISS z Frankfurtu, Monachium i Zurychu będą obejmować godzinną przerwę na zmianę załogi w Atenach lub Larnace. Ma to wyeliminować potrzebę nocowania załóg w Tel Awiwie.

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Loty i odpoczynek załóg

Źródło zauważa, że przepisy Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego przewidują co najmniej 10 godzin odpoczynku załogi poza miastem bazowym. Publikacja przypuszcza, że zmiana załóg w Atenach lub Larnace może pomóc w spełnieniu tych wymogów albo w organizacji odpoczynku poza Izraelem.

Inne nieodwołane loty, poza wymienionymi LH691, LH683 i LX257, będą nadal wykonywane bezpośrednio do Ben Guriona, choć godzina odlotu może się zmienić. Pasażerowie, których dotkną zmiany, mają zostać poinformowani, a systemy rezerwacyjne — zaktualizowane.

Lufthansa Group kilkakrotnie odwoływała i wznawiała loty do Izraela po atakach Hamasu z 7 października 2023 roku. W sierpniu grupa ogłosiła również rozszerzenie operacji na lotnisku Ben Guriona.

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