汉莎集团至11月30日将不允许机组人员在往返特拉维夫本-古里安机场的航班之间留宿以色列。据援引N12消息的《耶路撒冷邮报》报道，该决定与可能爆发对伊战争的威胁有关。

时刻表变更

汉莎集团包括汉莎航空、SWISS、奥地利航空、布鲁塞尔航空和ITA Airways。该集团表示，新规定将需要调整时刻表，并可能导致部分航班取消。

据N12报道，从法兰克福、慕尼黑和苏黎世起飞的汉莎航空和SWISS早班航班，将在雅典或拉纳卡停留一小时以更换机组人员。这将消除机组人员在特拉维夫过夜的需要。

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航班和机组人员休息

消息来源指出，欧盟航空安全局的规定要求机组人员在基地城市以外至少休息10小时。该媒体推测，在雅典或拉纳卡更换机组人员，可能有助于遵守这些要求，或在以色列境外安排休息。

除上述LH691、LH683和LX257外，其他未取消的航班将继续直飞本-古里安机场，尽管起飞时间可能发生变化。受变更影响的乘客将得到通知，预订系统也将更新。

在2023年10月7日哈马斯发动袭击后，汉莎集团曾多次取消并恢复飞往以色列的航班。8月，该集团还宣布扩大在本-古里安机场的运营。

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