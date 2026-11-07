Lufthansa Group до 30 ноября не будет разрешать экипажам оставаться на ночь в Израиле между рейсами в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и из него. По данным Jerusalem Post, ссылающегося на N12, решение связано с угрозой возможной войны с Ираном.

Изменения в расписании

В Lufthansa Group входят Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и ITA Airways. В группе заявили, что новые правила потребуют корректировки расписания и могут привести к отмене отдельных рейсов.

По данным N12, утренние рейсы Lufthansa и SWISS из Франкфурта, Мюнхена и Цюриха будут предусматривать часовую остановку для смены экипажа в Афинах или Ларнаке. Это должно устранить необходимость ночёвки экипажей в Тель-Авиве.

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Рейсы и отдых экипажей

Источник отмечает, что правила Агентства Европейского союза по безопасности полётов предусматривают не менее 10 часов отдыха экипажа вне базового города. Издание предполагает, что смена экипажей в Афинах или Ларнаке может помочь соблюсти эти требования или организовать отдых за пределами Израиля.

Другие неотменённые рейсы, помимо упомянутых LH691, LH683 и LX257, будут по-прежнему выполняться напрямую в Бен-Гурион, хотя время вылета может измениться. Пассажиров, которых затронут изменения, должны проинформировать, а системы бронирования — обновить.

Lufthansa Group несколько раз отменяла и возобновляла полёты в Израиль после нападений ХАМАС 7 октября 2023 года. В августе группа также объявила о расширении операций в аэропорту Бен-Гурион.

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