Мюнхенская «Бавария» победила «Майнц» со счётом 2:1 в матче Бундеслиги, однако голкипер Мануэль Нойер не доиграл встречу из-за рецидива травмы стопы. Как сообщает The Guardian, вратаря заменили ещё до перерыва, на поле вышел Йонас Урбиг.

Рекорд и травма Нойера

Нойер стал самым возрастным игроком «Баварии»: на момент матча ему было 40 лет и 225 дней. Он превзошёл предыдущий рекорд Бернда Дреера, но вновь почувствовал проблемы со стопой, из-за которых уже пропустил четыре матча.

При счёте 1:0 Нойер неудачно сыграл на выходе во время подачи. Ли Джэ Сон из «Майнца» отправил мяч в ворота, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

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В прошлом месяце ошибка Нойера в матче с «Аугсбургом» привела к самому быстрому голу в истории Бундеслиги: Робин Фелльгауэр забил на восьмой секунде. По данным Sofascore, основанным на статистике Opta, это была пятая ошибка голкипера, приведшая к голу, в его предыдущих 17 матчах лиги.

«Бавария» сохранила лидерство

Гарри Кейн в матче с «Майнцем» не забил, но отдал две результативные передачи — на Йозуа Киммиха и 18-летнего Леннарта Карла. Победа продлила беспроигрышную выездную серию мюнхенцев в чемпионате до 31 матча.

После девяти туров «Бавария» и дортмундская «Боруссия» имеют по 21 очку, однако мюнхенский клуб возглавляет таблицу благодаря лучшей разнице мячей. «Боруссия» в этом туре обыграла «Эльверсберг» 2:1 благодаря дублю Феликса Нмечи.

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