Bayern Monachium pokonał Mainz 2:1 w meczu Bundesligi, jednak bramkarz Manuel Neuer nie dokończył spotkania z powodu nawrotu kontuzji stopy. Jak informuje The Guardian, bramkarz został zmieniony jeszcze przed przerwą, a na boisko wszedł Jonas Urbig.

Rekord i kontuzja Neuera

Neuer został najstarszym zawodnikiem Bayernu: w dniu meczu miał 40 lat i 225 dni. Pobijając poprzedni rekord Bernda Drehera, ponownie odczuł jednak problemy ze stopą, przez które opuścił już cztery mecze.

Przy wyniku 1:0 Neuer nieudanie wyszedł do dośrodkowania. Lee Jae-sung z Mainz posłał piłkę do bramki, jednak gol został anulowany z powodu spalonego.

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W ubiegłym miesiącu błąd Neuera w meczu z Augsburgiem doprowadził do najszybszego gola w historii Bundesligi: Robin Fellhauer trafił do siatki w ósmej sekundzie. Według Sofascore, na podstawie statystyk Opta, był to piąty błąd bramkarza prowadzący do gola w jego poprzednich 17 meczach ligowych.

Bayern utrzymał prowadzenie

Harry Kane nie strzelił gola w meczu z Mainz, ale zanotował dwie asysty — przy golach Joshuy Kimmicha i 18-letniego Lennarta Karla. Zwycięstwo przedłużyło serię meczów wyjazdowych monachijczyków bez porażki w lidze do 31 spotkań.

Po dziewięciu kolejkach Bayern i Borussia Dortmund mają po 21 punktów, ale monachijski klub prowadzi w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bramek. Borussia w tej kolejce pokonała Elversberg 2:1 dzięki dwóm golom Felixa Nmechy.

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