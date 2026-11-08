Na Tajwanie zespół Narodowego Uniwersytetu Technologicznego w Tajpej (NTUT) otrzymał wyróżnienie Honorable Mention w konkursie Healthy Longevity Global Competition organizowanym przez amerykańską Narodową Akademię Medycyny. Twórcy zaprezentowali przenośny system testowy oparty na chipie, który w ciągu 10 minut może wykrywać biomarkery związane z chorobami układu krążenia — informuje Taipei Times.

Wyróżnienie i możliwości urządzenia

Projekt nosi nazwę „Demokratyzacja diagnostyki sercowo-naczyniowej: przenośne laboratorium na chipie dla zdrowego długowieczności”. Zespół był jedynym z Tajwanu, który otrzymał to wyróżnienie, a także zdobył nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów amerykańskich. Zwycięzców ogłoszono pod koniec ubiegłego miesiąca, kończąc siedmioletnią międzynarodową inicjatywę.

System może wykrywać trzy biomarkery: troponinę sercową I, kinazę kreatynową-MB oraz peptyd natriuretyczny typu B. Do analizy potrzebne jest 10 mikrolitrów krwi. Według twórców wyprodukowanie systemu testowego kosztuje mniej niż 10 dolarów amerykańskich, a czułość wykrywania wynosi mniej niż 1 pikogram na mililitr.

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Testy kliniczne są jeszcze przed zespołem

Technologia łączy nanocząstki magnetyczne i struktury aptamerowe, które zaprojektowano z pomocą AlphaFold. Twórcy oświadczyli, że zmniejszyli odsetek wad produkcyjnych do 1,8%. Obecnie współpracują ze Szpitalem Memorialnym Mackaya przy testowaniu chipów.

Wniosek o zgodę na badanie z udziałem ludzi jest rozpatrywany, dlatego formalne badanie jeszcze się nie rozpoczęło. Po uzyskaniu zgody zespół planuje przejść do walidacji klinicznej, procedur regulacyjnych i przygotowań do masowej produkcji. W przyszłości twórcy chcą także połączyć urządzenie ze smartfonami, aby monitoring zdrowia sercowo-naczyniowego był bardziej dostępny, zwłaszcza na obszarach o ograniczonych zasobach medycznych.

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