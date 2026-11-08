NTUT团队凭便携式心脏芯片获奖——《台北时报》

在台湾，国立台北科技大学（NTUT）团队在美国国家医学院的“健康长寿全球竞赛”中获得“荣誉提名”奖。开发人员展示了一套基于芯片的便携式检测系统，能够在10分钟内检测与心血管疾病相关的生物标志物，据《台北时报》报道。

奖项与设备能力

该项目名为“心血管诊断民主化：用于健康长寿的便携式芯片实验室”。该团队是唯一获得这一荣誉的台湾团队，同时还获得了1万美元奖金。获奖者于上月底公布，这项竞赛也由此结束了为期七年的国际倡议。

该系统可检测三种生物标志物：心肌肌钙蛋白I、肌酸激酶-MB和B型利钠肽。分析需要10微升血液。开发人员表示，生产该检测系统的成本低于10美元，其检测灵敏度低于每毫升1皮克。

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临床测试仍在后续阶段

该技术结合了磁性纳米颗粒和适配体结构，后者借助AlphaFold进行设计。开发人员表示，他们将生产不良率降至1.8%。目前，他们正与马偕纪念医院合作测试芯片。

涉及人体研究的许可申请正在审查中，因此正式研究尚未开始。在获得许可后，团队计划进入临床验证、监管程序和大规模生产准备阶段。未来，开发人员还希望将该设备连接至智能手机，使心血管健康监测更易获得，尤其是在医疗资源有限的地区。

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