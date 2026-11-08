На Тайване команда Национального Тайбэйского технологического университета (NTUT) получила почетное упоминание Honorable Mention в конкурсе Healthy Longevity Global Competition Национальной академии медицины США. Разработчики представили портативную систему тестирования на основе чипа, способную за 10 минут выявлять биомаркеры, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает Taipei Times.

Награда и возможности устройства

Проект называется «Демократизация сердечно-сосудистой диагностики: портативная лаборатория-на-чипе для здорового долголетия». Команда стала единственной с Тайваня, получившей это отличие, а также получила приз в размере 10 тысяч долларов США. Победителей объявили в конце прошлого месяца — конкурс завершил семилетнюю международную инициативу.

Система может выявлять три биомаркера: сердечный тропонин I, креатинкиназу-MB и натрийуретический пептид B-типа. Для анализа необходимо 10 микролитров крови. По словам разработчиков, производство системы тестирования стоит менее 10 долларов США, а чувствительность выявления составляет менее 1 пикограмма на миллилитр.

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Клиническое тестирование еще впереди

Технология сочетает магнитные наночастицы и аптамерные структуры, которые проектировали с помощью AlphaFold. Разработчики заявили, что снизили долю производственного брака до 1,8%. Сейчас они сотрудничают с Мемориальной больницей Маккея для тестирования чипов.

Заявка на разрешение для исследования с участием людей находится на рассмотрении, поэтому формальное исследование еще не началось. После получения разрешения команда планирует перейти к клинической валидации, регуляторным процедурам и подготовке к массовому производству. В дальнейшем разработчики также хотят подключить устройство к смартфонам, чтобы сделать мониторинг сердечно-сосудистого здоровья более доступным, в частности в районах с ограниченными медицинскими ресурсами.

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