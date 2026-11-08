W Tajlandii trzy grupy przygotowują się do przeprowadzenia w poniedziałek akcji przy Domu Rządu w Bangkoku. Uczestnicy planują przekazać władzom postulaty dotyczące obniżenia cen paliw, nasilenia walki z handlem narkotykami oraz rozwiązania lokalnych problemów.

Kolumna z południa kraju

Największej kolumnie przewodzi sołtys Mano Khrueakaew z tambonu Krabi Noi w prowincji Krabi. Grupa Ludowy Rewolucyjny Sojusz na rzecz Ochrony Ziemi przemieszcza się z prowincji Nakhon Si Thammarat w kierunku Bangkoku i w sobotę dotarła do prowincji Prachuap Khiri Khan.

Jak informuje Bangkok Post, po drodze kolumna przeprowadziła mobilną akcję i zatrzymała się przy świątyni Wat Nam Tok Khao Pho Thong w dystrykcie Bang Saphan Noi. Jej główne postulaty to obniżenie ceny paliwa o 10 bahtów za litr oraz zdecydowaniejsze przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi narkotykami. Organizatorzy liczą na zebranie tysiąca pojazdów; na wsparcie akcji wpłynęło już ponad 1,6 mln bahtów darowizn.

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Inni uczestnicy i ograniczenia policji

Do protestu mają również dołączyć sieć przeciwników budowy zbiornika wodnego, na której czele stoi Wanna Boonchan, oraz grupa Rak Chan kierowana przez Patcharadanai Chaitianga. Sieć przeciwników projektu planowała wyruszyć w niedzielę wieczorem z terenu Wang Tanot Prowincjonalnej Organizacji Administracyjnej Chanthaburi i dotrzeć do Domu Rządu w poniedziałek. Przedstawiciele Rak Chan planują przybyć do Bangkoku w poniedziałek rano i wrócić do domów tego samego dnia.

Metropolitalne Biuro Policji w Bangkoku zakazało zgromadzeń publicznych w promieniu 50 metrów od Domu Rządu od czwartku do 20 listopada. Policja przygotowuje również ograniczenia ruchu, w tym zamknięcie dróg w rejonie mostu Chamai Maruchet, które miało rozpocząć się o północy w sobotę.

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