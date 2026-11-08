У Таїланді три групи готуються до протесту біля Будинку уряду — Bangkok Post

У Таїланді три групи готуються провести в понеділок акцію біля Будинку уряду в Бангкоку. Учасники планують передати владі вимоги щодо зниження цін на пальне, посилення боротьби з наркотрафіком та розв’язання місцевих проблем.

Колона з півдня країни

Найбільшу колону очолює сільський староста Мано Кхруеакаев із тамбону Крабі Ной у провінції Крабі. Група Народний революційний альянс із захисту землі рухається з провінції Накхонсітхаммарат у напрямку Бангкока та в суботу прибула до провінції Прачуапкхірікхан.

Як повідомляє Bangkok Post, дорогою колона провела мобільну акцію та зупинялася біля храму Ват Намток Кхао Пхо Тхонг у районі Банг Сапхан Ной. Її основні вимоги — зменшити вартість пального на 10 батів за літр і жорсткіше протидіяти незаконному обігу наркотиків. Організатори розраховують зібрати тисячу транспортних засобів; на підтримку акції вже надійшло понад 1,6 млн батів пожертв.

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Інші учасники та обмеження поліції

До протесту також мають долучитися мережа противників будівництва водосховища, яку очолює Ванна Бунчан, і група Rak Chan на чолі з Пачараданаєм Чайтіангом. Мережа противників проєкту планувала вирушити в неділю ввечері з майданчика Wang Tanot провінційної адміністративної організації Чантхабурі та дістатися Будинку уряду в понеділок. Представники Rak Chan планують прибути до Бангкока в понеділок уранці та повернутися додому того ж дня.

Столичне поліцейське управління Бангкока заборонило публічні зібрання в радіусі 50 метрів від Будинку уряду з четверга до 20 листопада. Поліція також готує обмеження руху, зокрема закриття доріг у районі мосту Чамай Маручет, яке мало розпочатися опівночі в суботу.

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