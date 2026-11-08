В Таиланде три группы готовятся провести в понедельник акцию у Дома правительства в Бангкоке. Участники планируют передать властям требования о снижении цен на топливо, усилении борьбы с наркоторговлей и решении местных проблем.

Колонна с юга страны

Самую большую колонну возглавляет сельский староста Мано Кхруеакаев из тамбона Краби Ной в провинции Краби. Группа «Народный революционный альянс защиты земли» движется из провинции Накхонситхаммарат в направлении Бангкока и в субботу прибыла в провинцию Прачуапкхирикхан.

Как сообщает Bangkok Post, по пути колонна провела мобильную акцию и остановилась у храма Ват Намток Кхао Пхо Тхонг в районе Банг Сапхан Ной. Ее основные требования — снизить стоимость топлива на 10 батов за литр и жестче противодействовать незаконному обороту наркотиков. Организаторы рассчитывают собрать тысячу транспортных средств; в поддержку акции уже поступило более 1,6 млн батов пожертвований.

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Другие участники и ограничения полиции

К протесту также должны присоединиться сеть противников строительства водохранилища, которую возглавляет Ванна Бунчан, и группа Rak Chan во главе с Пачараданаем Чайтиангом. Сеть противников проекта планировала выехать в воскресенье вечером с площадки Wang Tanot Провинциальной административной организации Чантхабури и добраться до Дома правительства в понедельник. Представители Rak Chan планируют прибыть в Бангкок в понедельник утром и вернуться домой в тот же день.

Столичное полицейское управление Бангкока запретило публичные собрания в радиусе 50 метров от Дома правительства с четверга до 20 ноября. Полиция также готовит ограничения движения, в том числе закрытие дорог в районе моста Чамаи Маручет, которое должно было начаться в полночь в субботу.

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