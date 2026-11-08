泰国三个团体正准备于周一在曼谷政府大楼附近举行集会。参与者计划向当局提出降低燃油价格、加强打击毒品贩运以及解决地方问题的诉求。

来自该国南部的车队

规模最大的车队由甲米府甲米诺分区的村长马诺·克鲁埃卡埃夫领导。人民革命土地保护联盟团体正从洛坤府向曼谷行进，并于周六抵达巴蜀府。

据《曼谷邮报》报道，车队在途中举行了流动集会，并在邦沙攀诺县的Wat Nam Tok Khao Pho Thong寺附近停留。其主要诉求是将燃油价格每升降低10泰铢，并更严厉地打击非法毒品交易。组织者预计将聚集1,000辆车辆；为支持此次行动，已收到超过160万泰铢的捐款。

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其他参与者和警方限制措施

由万娜·本占领导的反对建设水库网络，以及由帕查拉达奈·猜提昂领导的Rak Chan团体也将加入抗议。反对该项目的网络原计划于周日晚上从尖竹汶府行政组织的Wang Tanot场地出发，并于周一抵达政府大楼。Rak Chan代表计划于周一上午抵达曼谷，并在当天返回家中。

曼谷大都会警察局已禁止自周四起至11月20日期间在政府大楼50米半径范围内举行公开集会。警方还在准备交通限制措施，包括关闭查迈·马鲁切特桥区域的道路，该措施原定于周六午夜开始。

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