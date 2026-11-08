Ученые обнаружили в кости хищного динозавра Aratasaurus museunacionali из Бразилии многочисленные микроскопические структуры, которые могут быть окаменевшими эритроцитами. Исследователи также зафиксировали химические признаки, связанные с гемом — железосодержащей молекулой, связанной с гемоглобином. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Находка в кости ноги

Доказательства нашли в сосудистых каналах костей правой ноги динозавра, жившего около 115 миллионов лет назад в меловом периоде. Останки Aratasaurus museunacionali обнаружили в гипсовой шахте в штате Сеара на северо-востоке Бразилии. Ископаемый материал включает части правой бедренной кости, большеберцовой кости и стопы.

По мнению исследователей, найденная особь была молодой — она погибла примерно в четырехлетнем возрасте. Двуногий динозавр достигал около 3,1 метра в длину.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Не образец крови и не ДНК

Руководительница исследования, органический и изотопный геохимик Университета Кертина Клити Грайс подчеркнула, что речь идет не о сохранившемся образце крови, а о минеральном и молекулярном следе древней биологии. По ее словам, особенно важным является сочетание структур, похожих на эритроциты, с химическими доказательствами их биологического происхождения спустя столь длительное геологическое время.

Авторы также обнаружили в кости аминокислоты, связанные с коллагеном. В то же время Грайс предостерегла, что это не означает обнаружения неповрежденного древнего белка или генетической информации. Исследование не документирует ДНК динозавра: сохранение клеткоподобных структур и химических сигналов гема не свидетельствует о выживании ДНК, которая первоначально находилась в этих клетках.

Ученые считают, что сочетание многочисленных структур, похожих на эритроциты, их минерализации, расположения в сосудистой системе кости и химических сигналов гема ранее не демонстрировалось в окаменелостях динозавров таким образом. Результаты опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читай нас в