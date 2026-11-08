科学家在巴西食肉恐龙Aratasaurus museunacionali的骨骼中发现了大量微观结构，它们可能是化石化的红细胞。研究人员还记录到与血红素有关的化学信号。血红素是一种含铁分子，与血红蛋白相关。Cyprus Mail报道。

在腿骨中的发现

证据是在这只恐龙右腿骨骼的血管通道中发现的。这只恐龙生活在约1.15亿年前的白垩纪。Aratasaurus museunacionali的遗骸是在巴西东北部塞阿拉州的一座石膏矿中发现的。化石材料包括右股骨、胫骨和足部的部分骨骼。

研究人员认为，发现的个体较为年轻，在大约4岁时死亡。这种两足恐龙体长约3.1米。

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不是血液样本，也不是DNA

研究负责人、科廷大学有机和同位素地球化学家克利蒂·格赖斯强调，这不是保存下来的血液样本，而是古代生物学的矿物和分子痕迹。她表示，在如此漫长的地质年代之后，类似红细胞的结构与证明其生物学来源的化学证据相结合尤为重要。

作者还在骨骼中发现了与胶原蛋白有关的氨基酸。与此同时，格赖斯警告说，这并不意味着发现了完整的古代蛋白质或遗传信息。这项研究没有记录恐龙DNA：保存下来的类细胞结构和血红素化学信号并不表明原本存在于这些细胞中的DNA得以存活。

科学家认为，大量类似红细胞的结构、其矿化、其在骨骼血管系统中的位置以及血红素化学信号的结合，此前尚未以这种方式在恐龙化石中得到展示。研究结果发表在《Proceedings of the National Academy of Sciences》期刊上。

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