诺伊尔在拜仁创纪录的比赛中受伤——《卫报》

拜仁慕尼黑在一场德甲比赛中以2比1击败美因茨，但门将曼努埃尔·诺伊尔因脚部伤势复发未能踢完整场比赛。据《卫报》报道，这名门将在中场休息前就被换下，约纳斯·乌尔比希登场。

诺伊尔的纪录与伤病

诺伊尔成为拜仁最年长的球员：比赛时他40岁零225天。他打破了贝恩德·德雷尔此前保持的纪录，但脚部问题再次出现，此前他已因此缺席了四场比赛。

比分为1比0时，诺伊尔在应对传中时出击失误。美因茨的李在成将球送入球门，但该进球因越位被取消。

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上个月，诺伊尔在对阵奥格斯堡的比赛中出现失误，导致德甲历史上最快进球：罗宾·费尔豪尔在第八秒破门。根据基于Opta统计数据的Sofascore数据，这是他在此前17场联赛中第五次导致失球的门将失误。

拜仁保住榜首

哈里·凯恩在对阵美因茨的比赛中没有进球，但送出两次助攻，分别助攻约书亚·基米希和18岁的伦纳特·卡尔。此役胜利将这支慕尼黑球队在联赛中的客场不败纪录延长至31场。

九轮过后，拜仁和多特蒙德均积21分，但慕尼黑俱乐部凭借更好的净胜球领跑积分榜。多特蒙德本轮凭借费利克斯·恩梅查的梅开二度以2比1战胜埃尔弗斯贝格。

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