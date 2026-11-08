Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu potępiło oświadczenia Chin, które według resortu podważają suwerenność Republiki Chińskiej — Tajwanu. Ministerstwo podkreśliło, że żadna ze stron Cieśniny Tajwańskiej nie jest podporządkowana drugiej i fakt ten nie może zostać zmieniony. Poinformował o tym Taipei Times.

Oświadczenie po rozmowach

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oświadczenie po rozmowach prezydenta ChRL Xi Jinpinga z prezydentem Gabonu Brice'em Clotaire'em Oligui Nguemą. Dokument mówił o potwierdzeniu przez Gabon przywiązania do zasady jednych Chin, a także zawierał, według tajwańskiego resortu spraw zagranicznych, zniekształconą interpretację rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758.

Stanowisko Tajwanu w sprawie rezolucji ONZ

Rezolucja nr 2758, przyjęta w 1971 roku, nie wspomina o Tajwanie i dotyczy kwestii reprezentacji Chin w ONZ. Pekin interpretuje ten dokument jako przyznający mu prawo do reprezentowania Tajwanu.

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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu oświadczyło, że chińskie władze wielokrotnie wykorzystują spotkania dwustronne, aby wywierać presję na inne państwa i zabiegać o oświadczenia podważające suwerenność Republiki Chińskiej. Resort stwierdził również, że Tajwan nigdy nie znajdował się pod władzą Chińskiej Republiki Ludowej, a prawo do reprezentowania narodu Tajwanu na arenie międzynarodowej, w tym w systemie ONZ, ma wyłącznie demokratycznie wybrany rząd kraju.

Tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło również Chiny o próby włączania zasady jednych Chin do dokumentów dwustronnych z innymi państwami w celu osłabienia porządku międzynarodowego. Resort wezwał Gabon, aby nie ulegał politycznym manipulacjom Pekinu.

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